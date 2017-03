Duitsland oefent tegen Spanje en Brazilië

BERLIJN - Wereldkampioen Duitsland speelt twee topwedstrijden in aanloop naar het WK voetbal van 2018 in Rusland. De Duitse bond maakte vrijdag bekend dat de 'Mannschaft' op 23 maart 2018 oefent tegen Spanje en vier dagen later tegen Brazilië. ,,Deze wedstrijden zijn ongetwijfeld een voorproefje van wat er op het WK te zien zal zijn. Het team van bondscoach Joachim Löw zal er alles aan doen de titel te prolongeren'', zei voorzitter Reinhard Grindel.

Door ANP - 10-3-2017, 15:23 (Update 10-3-2017, 15:23)

Duitsland heeft zich overigens nog niet geplaatst voor het WK, maar leidt wel in zijn kwalificatiegroep.