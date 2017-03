Cocu: Barcelona maakt geloof tastbaar

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu van PSV heeft met zijn selectie uitvoerig over de wonderbaarlijke stunt van FC Barcelona in de Champions League gesproken. Barça won woensdag de return in Camp Nou tegen Paris Saint-Germain met 6-1 en maakte zo alsnog de nederlaag van 4-0 in Parijs goed. ,,Het bewijst dat je altijd in je doel moet blijven geloven'', aldus Cocu in zijn vooruitblik op de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Door ANP - 10-3-2017, 14:49 (Update 10-3-2017, 14:49)

De regerend landskampioen uit Eindhoven ligt acht punten achter op koploper Feyenoord en vier op nummer twee Ajax. ,,We richten ons eerst op de positie boven ons en willen dichterbij Ajax komen. Je moet altijd in je kansen blijven geloven, ook als ze klein zijn. Zo’n wedstrijd van Barcelona maakt dat geloof tastbaar'', aldus Cocu, die tegen Go Ahead over een nagenoeg volledig fitte selectie beschikt. Marco van Ginkel is hersteld van zijn knieblessure en weer beschikbaar.