Feyenoord mist Jones, Elia en Kongolo

ROTTERDAM - Feyenoord mist veel basisspelers zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ. De koploper uit Rotterdam moet het stellen zonder doelman Brad Jones, verdediger Terence Kongolo en aanvaller Eljero Elia.

Door ANP - 10-3-2017, 13:20 (Update 10-3-2017, 13:20)

Het trio kwam gehavend uit de met 1-0 verloren strijd tegen stadgenoot Sparta. Doelman Jones heeft een wond aan zijn onderbeen, die na het duel is gaan ontsteken. De Australiër onderging woensdag een onderzoek in het ziekenhuis. Kongolo heeft een verrekking in een bovenbeen en Elia heeft last van zijn enkel en kuit.

De aanvallers Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis zijn wel inzetbaar. Ook zij kwamen niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Sparta, maar zijn op tijd hersteld. Ook middenvelder Tonny Vilhena is beschikbaar. Hij is speelgerechtigd, omdat zijn beroep tegen een schorsing van drie wedstrijden nog loopt.