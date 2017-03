Vilhena drie duels geschorst

ANP Vilhena drie duels geschorst

ZEIST - Feyenoorder Tonny Vilhena is door de tuchtcommissie van de KNVB voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder mist daardoor de topper van de koploper tegen Ajax op 2 april. De bond maakte de straf vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 10:23 (Update 10-3-2017, 10:48)

De aanklager van de KNVB startte dinsdag een onderzoek naar de elleboogstoot van Vilhena tegen Spartaan Mathias Pogba in het duel van afgelopen zondag. Dat gebeurde op basis van televisiebeelden, want scheidsrechter Danny Makkelie had de overtreding niet gezien. Een schikkingsvoorstel van vier duels uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk volgde.

De Feyenoorder ging niet akkoord en vocht de straf donderdag aan bij de tuchtcommissie. Advocaat Joris van Benthem betoogde dat er geen sprake was van opzet en benadrukte dat Vilhena niet bekend staat als een gemene speler. Hij heeft in zijn carrière nooit een rode kaart gehad.

Beroep

De aanklager zag wel opzet en verhoogde op de zitting de eis tot vier wedstrijden onvoorwaardelijke schorsing, maar de tuchtcommissie ging daar niet in mee. Ze achtte wel bewezen dat de speler een elleboogstoot uitdeelde en handhaafde de eerste straf. ,,Vilhena zwaaide toen hij omhoog sprong wild met zijn elleboog naar achter, terwijl hij kon weten dat hij een speler van Sparta hard in het gezicht zou raken'', luidde de toelichting.

Vilhena heeft tot en met woensdag de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de schorsing. Als hij dat doet, is hij in afwachting van de behandeling van de beroepszaak speelgerechtigd. Om zondag in actie te mogen komen tegen AZ, moet Vilhena voor vrijdag 16.00 uur in beroep gaan.