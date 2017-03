Wijnaldum eist andere mentaliteit Liverpool

ANP Wijnaldum eist andere mentaliteit Liverpool

LIVERPOOL - Op de mentaliteit van Liverpool valt wel wat aan te merken, vindt Georginio Wijnaldum. De middenvelder van de Engelse club meent dat zijn team het vaak laat afweten tegen lager geklasseerde tegenstanders. ,,Het verschil is groot. Tegen de topteams hebben we de juiste concentratie en passie, tegen de kleinere teams vaak niet. Dat moet veranderen'', zei de Nederlandse international tegen Britse media.

Door ANP - 10-3-2017, 9:12 (Update 10-3-2017, 9:12)

Liverpool is de nummer vier van de Premier League. Het behaalde veel van zijn punten tegen de clubs uit de top zes, maar alle vijf nederlagen van dit seizoen waren tegen teams uit de lagere regionen. Komende zondag komt nummer twaalf Burnley op bezoek in Anfield. Liverpool verloor de uitwedstrijd met 2-0. ,,Als we tegen de kleinere ploegen met met dezelfde instelling spelen als we tonen tegen de topteams, acht ik de kans dat we winnen een stuk groter'', aldus de oud-speler van Feyenoord en PSV.