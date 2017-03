Babel met Besiktas gelijk bij Olympiakos

ANP Babel met Besiktas gelijk bij Olympiakos

PIRAEUS - Besiktas heeft de eerste wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de achtste finales van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld. De Turkse koploper, waar de Nederlandse aanvaller Ryan Babel de hele wedstrijd meevoetbalde, kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van de Argentijn Esteban Cambiasso. In de 53e minuut schoot aanvaller Vincent Aboubakar de gelijkmaker binnen.

Door ANP - 9-3-2017, 23:15 (Update 9-3-2017, 23:15)

Klaas-Jan Huntelaar kwam bij Schalke 04 niet in actie. De Duitsers speelden in de achtste finales, tegen Borussia Mönchengladbach, ook met 1-1 gelijk. Björn Kuipers was scheidsrechter bij de Duitse ontmoeting. De spelers van Gladbach kwamen verhaal halen bij de Nederlander toen Guido Burgstaller in de 25e minuut de vroeg opgelopen achterstand van Schalke ongedaan maakte. Kuipers liet doorspelen, terwijl de spelers van Borussia Mönchengladbach vonden dat hij had moeten fluiten voor een overtreding. Mönchengladbach was na een kwartier spelen op voorsprong gekomen door een doelpunt van Jonas Hofmann.