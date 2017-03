Boëtius met Genk veel te sterk voor AA Gent

ANP Boëtius met Genk veel te sterk voor AA Gent

GENT - Racing Genk heeft donderdag een grote stap gezet op weg naar de kwartfinales van de Europa League. De Belgische ploeg met de Nederlandse coach Albert Stuivenberg was in de eerste ontmoeting in de achtste finales met AA Gent met 2-5 te sterk. Bij rust leidde Genk al met 1-4.

Door ANP - 9-3-2017, 23:01 (Update 9-3-2017, 23:01)

Jean-Paul Boëtius deed de eerste helft mee bij Genk, en gaf een fraaie assist bij de 1-3 van Mbwana Samatta in de 41e minuut. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde ook Jere Uronen nog. De eerste twee doelpunten van Genk kwamen op naam van Ruslan Malinovsk en Omar Colley. Gent was in de 27e minuut via Samuel Kalu op gelijke hoogte gekomen.

Boëtius werd in de rust vervangen door de Belgische oud-Feyenoorder Thomas Buffel. Kalifa Coulibaly verzachtte de pijn voor Gent met een tweede doelpunt, en de thuisclub had daarna nog dichterbij kunnen komen. De Fransman Jeremy Perbet miste halverwege de tweede helft een strafschop. Even later sloeg Samatta voor de tweede keer in de wedstrijd toe (2-5), zodat Genk de return van volgende week met veel vertrouwen tegemoet kan zien.

Gent beëindigde het duel met tien man na rood voor Anderson Esiti.