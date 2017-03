Bosz baalt van nederlaag en arbiter

KOPENHAGEN - Trainer Peter Bosz baalde donderdagavond na de nederlaag van Ajax bij FC Kopenhagen (1-2) in de achtste finales van de Europa League. ,,Dat doe ik altijd na een nederlaag, dus nu ook'', zei hij.

Door ANP - 9-3-2017, 22:30 (Update 9-3-2017, 22:30)

Kasper Dolberg leek Ajax in de slotfase voor een nederlaag te behoeden, maar de Portugese arbiter Artur Soares Dias keurde een tweede doelpunt van de Deense spits van Ajax af. ,,Dat was in Engeland niet gebeurd'', zei Bosz. ,,Maar in Denemarken met een Portugese arbiter dus wel. Dolberg gooit alles wat hij heeft in de strijd. Hij gaat voor de bal, misschien op een onorthodoxe manier. Maar goed, hij telde niet. Dat was jammer, want met twee invallers leken we op weg naar de 2-2'', doelde hij op David Neres en Hakim Ziyech.