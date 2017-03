Klaassen baalt van arbiter

ANP Klaassen baalt van arbiter

KOPENHAGEN - Davy Klaassen was donderdagavond niet te spreken over het optreden van de Portugese arbiter Artur Soares Dias tijdens het uitduel van Ajax met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League (1-2 verlies). ,,Hij was de hele wedstrijd al de grote man aan het uithangen'', mopperde hij voor de camera van FOX Sports.

Door ANP - 9-3-2017, 22:10 (Update 9-3-2017, 22:10)

Klaassen kreeg in de slotfase een gele kaart toen hij verhaal ging halen over een afgekeurde treffer van Kasper Dolberg. Daardoor is hij geschorst voor de return van volgende week in een uitverkochte ArenA. ,Ik vroeg alleen maar wat er gebeurde. Toen werd hij boos en dreigde me zelfs eruit te sturen.''

Klaassen verwacht dat Ajax volgende week ook zonder zijn inbreng de kwartfinales gaat halen. ,,Want we hebben het best goed opgepakt na een dramatisch begin'', doelde hij op de 1-0 binnen een halve minuut. ,,Misschien leek het alsof we soms statisch speelden. Maar zij voetballen met twee linies van vier voetballers heel dicht op elkaar. Dan kan je wel heel hard gaan rennen, maar dat is niet goed voor het veldspel.''