ANP Rostov houdt Manchester United op gelijkspel

Door ANP - 9-3-2017, 21:00 (Update 9-3-2017, 21:00)

Halverwege leidde United nog. Na goed voorbereidend werk van Zlatan Ibrahimovic, die in Engeland na het uitdelen van een elleboogstoot tegen Bournemouth voor drie duels is geschorst, kon Henrikh Mkhitaryan de bal in de 35e minuut van dichtbij in het doel schieten.

Rostov kwam kort na de pauze langszij. Aleksandr Boecharov werd in de 53e minuut diepgestuurd en passeerde van dichtbij keeper Sergio Romero. Rostov schakelde dit seizoen Ajax uit in de laatste voorronde van de Champions League. In de groepsfase van dat toernooi bleven de Russen PSV voor, zodat Rostov na de winterstop verder mocht in de Europa League.

Oranje-international Daley Blind deed de hele wedstrijd mee bij Manchester United, dat Rostov over een week ontvangt voor de return.