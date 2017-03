Stanciu schiet Anderlecht langs Apoel Nicosia

NICOSIA - De kans is groot dat twee Belgische clubs de kwartfinales van de Europa League halen. Anderlecht verschafte zich donderdag in de eerste wedstrijd tegen Apoel Nicosia een goede uitgangspositie door met 0-1 te winnen. De Roemeense middenvelder Nicolae Stanciu schoot de bal in de 29e minuut achter de Nederlandse keeper Boy Waterman.

Door ANP - 9-3-2017, 20:58 (Update 9-3-2017, 20:58)

Naast Waterman stond er met Bram Nuytinck nog een Nederlander op het veld in Nicosia. De oud-speler van NEC vormde samen met Uroš Spajić het centrale verdedigingsduo bij Anderlecht.

Racing Genk en AA Gent zijn de andere Belgische clubs die in de achtste finales van de Europa League staan. Zij treffen elkaar later op donderdag.