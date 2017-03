Ajax mag nog hopen na kleine nederlaag

KOPENHAGEN - Ajax heeft donderdag een nederlaag met perspectief geleden in de uitwedstrijd bij FC Kopenhagen in de Europa League (2-1). Het elftal van trainer Peter Bosz heeft volgende week in een uitverkochte ArenA voldoende aan de kleinst mogelijke zege (1-0) voor een plek in de kwartfinales.

Door ANP - 9-3-2017, 20:54 (Update 9-3-2017, 21:09)

Davy Klaassen ontbreekt dan bij zijn ploeg. De aanvoerder kreeg in de slotfase een gele kaart toen hij bij de arbiter verhaal ging halen over een afgekeurde treffer van Kasper Dolberg, die zijn tegenstander in de rug sprong voordat hij raak kopte. Voor een plaats in de kwartfinale zal Ajax beter voor de dag moeten komen dan in het Parken Stadion. De nummer twee van Nederland wist eigenlijk alleen in het eerste kwartier van de tweede helft echt te overtuigen.

Ajax beleefde een historisch slechte start. Het duel was nog geen halve minuut oud of Rasmus Falk passeerde doelman André Onana met een lage schuiver (1-0). De doelpuntenmaker liep handig weg uit de rug van Donny van de Beek, die startte omdat Hakim Ziyech bij trainer Peter Bosz had aangegeven dat hij vermoeid was. Van de Beek was niet het enige nieuwe gezicht in de basisformatie van Ajax. Kenny Tete en Matthijs de Ligt vervingen de geschorste Joël Veltman en Davinson Sánchez. De weer van een blessure herstelde Nick Viergever keerde terug voor Jairo Riedewald. Bijna vierde hij zijn rentree met een assist op een tweede tegentreffer. Viergever schoof de bal zomaar in de voeten van Santander, die vervolgens gehaast naast schoot.

Buitenspel

FC Kopenhagen heerste zo in de lucht dat Ajax bijna alle hoekschoppen maar kort nam. Fysiek hadden de spelers van trainer Peter Bosz weinig in te brengen en voetbaltechnisch lieten ze het in het eerste halfuur ook afweten. Dat veranderde even na de gelijkmaker van Dolberg (1-1). De spits mocht juichen omdat de arbiter niet zag dat hij met een voetje buitenspel stond. Zo incasseerde de kampioen van Denemarken de eerste tegentreffer voor eigen publiek sinds 20 augustus vorig jaar.

Eenmaal op gelijke hoogte slaagde Ajax er wel in de thuisploeg met goed positiespel onder druk te zetten. FC Kopenhagen wankelde in het eerste kwartier van de tweede helft, maar kwam weer op voorsprong toen Andreas Cornelius onderstreepte dat hij de langste speler op het veld was. Met invallers als David Neres en Hakim Ziyech kreeg Ajax pas in de slotfase weer uitzicht op de gelijkmaker. Dolberg waande zich even de maker van de 2-2 maar zijn treffer werd afgekeurd, al was de hevig protesterende Klaassen het daar niet mee eens.