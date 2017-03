Rakitic tot 2021 bij FC Barcelona

BARCELONA - Ivan Rakitic heeft donderdag zijn contract bij FC Barcelona verlengd. De Kroatische middenvelder is nu tot de zomer van 2021 aan de Spaanse voetbalclub gebonden. In het contract is een clausule opgenomen dat hij tussentijds weg mag voor een bedrag van 125 miljoen euro.

Door ANP - 9-3-2017, 20:27 (Update 9-3-2017, 20:27)

Rakitic maakte in 2014 de overstap van Sevilla naar Barcelona. De international speelde tot dusverre 145 officiële wedstrijden onder leiding van trainer Luis Enrique. Daarin maakte hij 23 doelpunten, waarvan zes dit seizoen.

In de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Paris Saint-Germain had Rakitic woensdag een basisplaats. In de 84e minuut werd hij vervangen. Vanaf de kant zag Rakitic zijn ploeggenoten nog drie keer scoren, waardoor Barcelona na het verlies van 4-0 in de uitwedstrijd alsnog de kwartfinales haalde.