ANP Keeper Room terug bij Vitesse

ARNHEM - Doelman Eloy Room keert vrijdagavond terug onder de lat bij Vitesse, dat Sparta Rotterdam ontvangt in de eredivisie. Room ontbrak vorige week tegen PEC Zwolle vanwege liesklachten. Met de Deense reservekeeper Michael Tørnes in het doel verloor Vitesse in Overijssel met 3-1.

Door ANP - 9-3-2017, 14:09 (Update 9-3-2017, 14:09)

Trainer Henk Fraser mist tegen Sparta wel de al langer geblesseerde verdediger Maikel van der Werff en ook Adnane Tighadouini, die last heeft van een lies. De Arnhemse club trof Sparta vorige week ook al, toen op Het Kasteel in de halve finale van het bekertoernooi. Vitesse won in Rotterdam met 2-1 dankzij twee doelpunten van Lewis Baker en staat daardoor op 30 april in de bekerfinale tegenover AZ.

Sparta stuntte afgelopen zondag door stadgenoot en koploper Feyenoord met 1-0 te verslaan.