PSV heeft Van Ginkel terug

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu van PSV kan weer beschikken over Marco van Ginkel. De middenvelder trainde donderdag voluit mee met de groep, nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan met een knieblessure. Van Ginkel viel eind vorige maand geblesseerd uit tijdens de verloren topper tegen koploper Feyenoord (2-1).

Door ANP - 9-3-2017, 12:38 (Update 9-3-2017, 12:38)

De huurling van Chelsea miste daardoor afgelopen zaterdag de gewonnen thuiswedstrijd tegen Roda JC (4-0). Van Ginkel zag zijn vervanger Siem de Jong twee doelpunten maken. Zelf was de middenvelder ook behoorlijk op dreef sinds hij weer in Eindhoven speelt. In zeven wedstrijden na de winterstop maakte Van Ginkel vier doelpunten en leverde hij twee assists.

Cocu kan zijn huurling zaterdag weer opstellen in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. PSV heeft in de eredivisie acht punten achterstand op Feyenoord.