Xabi Alonso (35) kondigt afscheid aan

MÜNCHEN - Met een kort bericht op Twitter, begeleid met een foto met voetbalschoenen in zijn hand, heeft Xabi Alonso donderdag zijn afscheid aangekondigd. De 35-jarige middenvelder van Bayern München stopt er na dit seizoen mee. ,,Ik heb ervoor geleefd. Ik heb ervan genoten. Vaarwel, prachtige sport'', schreef Alonso, wiens contract bij de Duitse topclub aan het einde van dit seizoen afloopt.

Door ANP - 9-3-2017, 11:28 (Update 9-3-2017, 11:28)

De geboren Bask gaf even later in een verklaring op de website van Bayern uitleg. ,,Ik stop liever te vroeg dan te laat. Ik voel me nog goed, maar ik denk dat dit het juiste moment is. Ik wil mijn carrière op het hoogste niveau beëindigen. En dat is bij Bayern.''

De Spaanse strateeg is een vaste waarde op het Duitse middenveld. Alonso koerst met Bayern af op zijn derde titel op rij in de Bundesliga. De 114-voudig international vierde eerder grote successen met Liverpool en Real Madrid. Met beide clubs won hij de Champions League. Alonso veroverde met Spanje twee keer de Europese titel en in 2010 de wereldtitel.