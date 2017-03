Boze fans wachten spelers PSG op in Parijs

PARIJS - Boze supporters van Paris Saint-Germain hebben de spelers van hun favoriete club in de nacht van woensdag op donderdag opgewacht op vliegveld Le Bourget in Parijs. Het werd een verre van warm onthaal voor de voetballers, die enkele uren eerder in Camp Nou een ticket voor de kwartfinales van de Champions League hadden verspeeld. Supporters sloten de bolides van de spelers in en in het gedrang raakte één fan gewond.

De politie moest er aan te pas komen om de boze en gefrustreerde aanhangers van PSG bij de peperdure auto's weg te halen. Eén speler gaf, al dan niet bewust, iets te vroeg gas en reed daarbij tegen een man aan. Volgens het groepje fans ging het om middenvelder Thiago Motta. De geraakte man moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Paris Saint-Germain speelde FC Barcelona drie weken geleden in Parijs met 4-0 weg, maar verloor woensdag na een spectaculaire ontknoping met 6-1. Niet de Fransen, maar de Catalanen gingen daarmee door in de Champions League.