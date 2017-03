Wenger begrijpt onvrede fans

LONDEN - Arsène Wenger begrijpt dat er grote onvrede heerst bij de fans van Arsenal, niet in het minst na het desastreus verlopen tweeluik met Bayern München in de Champions League. Volgens de aanhang doet de manager die sinds 1996 de baas is bij de club er het beste aan op te stappen. ,,Bij mijn afwegingen of ik doorga bij Arsenal, houd ik ook rekening met de mening van de supporters'', zei de Fransman donderdag.

Veel meer toezeggingen deed Wenger niet. ,,Ik doe er al twintig jaar alles aan om iedereen die Arsenal een warm hart toedraagt gelukkig te maken. Natuurlijk begrijp ook ik dat zoiets niet lukt als we verliezen. In al die seizoenen dat ik hier nu zit, heb ik laten zien dat ik van deze club houd en dat ik de juiste beslissingen neem voor deze club. Dat blijf ik doen.''

De 67-jarige Wenger zei niet wanneer hij meer duidelijkheid gaat geven over zijn toekomst.