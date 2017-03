Oranje blijft 21e op wereldranglijst

ANP Oranje blijft 21e op wereldranglijst

ZÜRICH - Het Nederlands elftal begint het interlandjaar als nummer 21 van de wereldranglijst. Vorige maand stond Oranje, dat in november vorig jaar voor het laatst in actie kwam, ook al op die positie. De ploeg van bondscoach Danny Blind kan deze maand punten gaan scoren in de WK-kwalificatiewedstrijd op 25 maart tegen Bulgarije en de oefeninterland drie dagen later tegen Italië.

Door ANP - 9-3-2017, 10:36 (Update 9-3-2017, 10:36)

In de top tien van de wereldranglijst veranderde niets. Argentinië voert de lijst aan, gevolgd door Brazilië en wereldkampioen Duitsland. Oranje werd gepasseerd door Egypte en zag IJsland vanaf de twintigste naar de 23e plek zakken. Bulgarije is de nummer 71 van de ranglijst, Italië staat op de vijftiende plek.