Aubameyang betaalt terug met doelpunten

ANP Aubameyang betaalt terug met doelpunten

DORTMUND - Pierre-Emerick Aubameyang had het gevoel dat hij iets goed moest maken, nadat de spits van Borussia Dortmund tijdens het eerste duel met Benfica een handvol kansen had gemist. ,,Ik heb toen veel fouten gemaakt en was na afloop zeer verdrietig'', aldus Aubameyang. De topschutter uit Gabon maakte het woensdagavond met een hattrick meer dan goed tijdens de return in de achtste finales van de Champions League (4-0).

Door ANP - 9-3-2017, 9:20 (Update 9-3-2017, 9:20)

,,Dit was een fantastische avond'', jubelde de spits, die de score al in de vierde minuut had geopend. In het laatste halfuur trok Dortmund de wedstrijd volledig naar zich toe via doelpunten van Christian Pulisic en nog twee van Aubameyang, die als beloning voor zijn hattrick de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen. ,,Die is voor mijn kinderen.''

Aubameyang had drie weken geleden in Lissabon, waar Benfica met 1-0 won, een strafschop gemist en daarnaast nog een paar grote kansen laten liggen. ,,Hij miste daar alles wat hij kon missen'', zei trainer Thomas Tuchel. ,,'Auba' wist dat hij het voor ons moest doen en dat heeft hij nu gedaan.''