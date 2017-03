Emery: in vijf minuten alles verloren

BARCELONA - Paris Saint-Germain dacht woensdag iets te vroeg dat het ticket voor de kwartfinales van de Champions League al binnen was. ,,In de laatste minuten verloren we alles waarvoor we zo hard gewerkt hebben'', zei de aangeslagen trainer Unai Emery na de historische aftocht in Camp Nou (6-1). ,,Er is geen verklaring voor wat er in de slotfase gebeurde.''

Paris Saint-Germain overklaste FC Barcelona drie weken geleden in Parijs met 4-0. De Franse kampioen kwam tijdens de return in serieuze problemen toen Lionel Messi kort na rust de Catalanen uit een strafschop naar 3-0 schoot. De tweestrijd leek echter beslist toen Edinson Cavani een kostbaar 'uitdoelpunt' maakte. Barcelona moest daardoor nog liefst drie keer scoren.

,,De eerste helft waren we onszelf niet, we leken geïntimideerd door de sfeer in Camp Nou'', zei Emery. ,,Na rust deden we het een stuk beter. Tot in de laatste vijf minuten alles fout ging. Daarvoor zijn geen excuses. Natuurlijk vielen veel beslissingen van de scheidsrechter hun kant op, maar we hebben dit aan onszelf te wijten.''