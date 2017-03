Stunt Barca niet eerder vertoond

ANP Stunt Barca niet eerder vertoond

BARCELONA - Barcelona is de eerste club die zich plaatst voor de volgende ronde van een Europees toernooi, nadat het de eerste wedstrijd met 4-0 had verloren. De Spanjaarden deden dat door na de eerdere nederlaag in Parijs tegen Paris Saint-Germain woensdag thuis met 6-1 te winnen.

Door ANP - 8-3-2017, 23:14 (Update 8-3-2017, 23:14)

Wel kwam het voor dat een club doorging, na de eerste wedstrijd met vier treffers verschil te hebben verloren. In alle gevallen scoorde die club echter ook in de eerste wedstrijd. Dat lukte Real Madrid (1985-1986) , Partizan Belgrado (1984-1985) en Leixoes SC (1961-1962).