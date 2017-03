Barcelona met historische zege ronde verder

BARCELONA - Het is Barcelona woensdagavond gelukt met een onwaarschijnlijke score tegen Paris Saint-Germain zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Met een meer dan sensationele 6-1 bewerkstelligde de formatie van coach Luis Enrique het wonder, nodig na de onwaarschijnlijke nederlaag (4-0) eerder in Parijs. In extra tijd was het vooral Neymar die de droom deed uitkomen.

Door ANP - 8-3-2017, 22:51 (Update 8-3-2017, 23:01)

Door treffers van Luis Suárez, Layvin Kurzawa (eigen doel) en Lionel Messi (strafschop) lag Barça kort na rust op schema. Met een treffer voor PSG leek vervolgens Edinson Cavani de Spaanse droom te verstoren. Vanaf dat moment moest Barça nog drie keer scoren. Dat lukte. Neymar maakte er twee, een uit een vrije trap en een uit een strafschop. In de laatste seconde deed Sergi Roberto de rest.

De periode na de 3-1 van Cavani was ongelooflijk. Pas in de 88e minuut scoorde Neymar uit een vrije trap de 4-1. In extra tijd scoorde de Braziliaan daarna uit een door Luis Suárez versierde strafschop. In de vijfde minuut van de blessuretijd stelde Neymar ook nog eens invaller Sergi Roberto in staat het onmogelijke te volbrengen.

Halverwege was Barcelona qua score precies op de helft, 2-0. Dat kwam mede omdat PSG de doelpunten min of meer weggaf. Al na drie minuten kon Suárez inkoppen, omdat de Franse defensie zich verkeek op een onschuldige voorzet. De tweede viel vlak voor rust en betrof een eigen treffer van Layvin Kurzawa. Hij maakte zijn fout nadat eerst Marquinhos zich op de achterlijn liet aftroeven door Andrés Iniesta.

Snel na rust kwam nummer drie. Messi scoorde van elf meter, zijn 94e in de Champions League. Op advies van de official bij de achterlijn besloot scheidsrechter Deniz Aytekin de bal op de stip te leggen, nadat de struikelende Thomas Meunier al dan niet opzettelijk Neymar ten val had gebracht.

Daarna lieten de Parijzenaars van zich horen. Na een uur scoorde Cavani wel, na voorbereidend werk van Kurzawa. Daarmee stond Barça meteen voor de onmogelijk klus nog drie keer te scoren. Toen stond Neymar op.