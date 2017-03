Dortmund door na overtuigende zege

DORTMUND - Borussia Dortmund heeft zich woensdag ten koste van Benfica geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. In eigen huis werd met een 4-0 zege de kleine nederlaag (1-0) uit Lissabon weggepoetst. Pierre-Emerick Aubameyang scoorde drie keer. Tussendoor was ook Christian Pulisic trefzeker voor de Duitsers.

Door ANP - 8-3-2017, 22:42 (Update 8-3-2017, 22:59)

Waar Dortmund in Lissabon al de betere partij was maar niet wist te scoren, was dat probleem er in Dortmund niet. In de vierde minuut was het al raak voor Aubameyang die bij een corner als enige rekende op een doorgekopte bal en vrij de 1-0 kon inkoppen. Daarmee was de thuisploeg zeker van een verlenging.

Ook na de snelle treffer bleef Dortmund aandringen. De geel-zwarten hadden veel balbezit, maar veel grote kansen creëerde de ploeg niet. In het laatste kwartier van de eerste helft liet Benfica zich zien en gingen de bezoekers eindelijk ook meevoetballen.

Na rust was het echter weer Dortmund wat de klok sloeg. Een kwartier na de pauze wipte Pulisic de bal fraai over Benfica-doelman Ederson heen nadat hij door Lukasz Piszczek was weggestuurd. Twee minuten later was de 3-0 al een feit. Aubameyang tikte nu een voorzet van links van Marcel Schmelzer binnen.

Met die twee snelle treffers zat Dortmund op rozen en de Duitsers wilden het publiek graag een plezier doen met meer doelpunten. Die kwamen er nog bijna, onder meer door een kopbal van Marc Bartra tegen de paal. In de 85e minuut was het dan toch raak. Opnieuw scoorde Aubameyang, nu op aangeven van Erik Durm.

Voor Dortmund is het de eerste kwartfinale sinds het seizoen 2013-2014. In totaal stonden de Duitsers al vijf keer eerder bij de laatste acht van de Champions League.