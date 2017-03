Ajax wil botsing van speelstijlen overleven

ANP Ajax wil botsing van speelstijlen overleven

KOPENHAGEN - Met Kenny Tete en Matthijs de Ligt als vervangers van de geschorste Joël Veltman en Davinson Sánchez wil Ajax zich donderdagavond bij FC Kopenhagen een goede uitgangspositie voor de kwartfinale van de Europa League verschaffen. Grote uitdaging voor de enige overgebleven Nederlandse ploeg in een toernooi van de UEFA is om te scoren in het Parken Stadion. Want voor eigen publiek heeft de kampioen van Denemarken sinds 20 augustus al geen tegentreffer geïncasseerd.

Door ANP - 8-3-2017, 19:18 (Update 8-3-2017, 19:34)

FC Kopenhagen tegen Ajax wordt een botsing van twee speelstijlen, voorspelde trainer Peter Bosz even voor de laatste training van zijn ploeg voor het eerste duel in de achtste finales. ,,Ze hebben een andere ploeg dan wij gewend zijn", zei de coach. ,,Ze zijn fysiek sterk en hebben veel lengte. Ook defensief en bij dode spelmomenten hebben ze indruk gemaakt. Dat is goed om te weten. Een wijs man zei ooit eens dat je geen corner of vrije trap moet weggeven als de tegenstander daar goed in is. Wij moeten ons eigen spel spelen en ver van ons doel blijven. Dan wordt het ook nooit een verdedigende wedstrijd. Want daar houden we niet van."

FC Kopenhagen maakt dit seizoen niet alleen indruk in eigen land, waar het na 24 competitiewedstrijden nog altijd ongeslagen is. De formatie speelde in de Champions League twee keer gelijk tegen FC Porto en liet Club Brugge tweemaal kansloos. Het voorspelt niet veel goeds voor Ajax dat FC Kopenhagen ook in de zeven Europese thuiswedstrijden van dit seizoen geen doelpunt heeft tegen gekregen. Want vooral de aanvallers van de nummer twee van de eredivisie hebben de laatste weken moeite met scoren.

Trainer Bosz was openhartig toen hem naar de vervangers van de geschorste Veltman en Sánchez werd gevraagd. ,,Dat worden Tete en De Ligt", verklapte hij. Hij liet nog in het midden of de van een liesblessure herstelde Nick Viergever of Jairo Riedewald als linker centrale verdediger start. ,,We gaan eerst trainen en zullen dan alles nog eens rustig bekijken. Want ook Jairo heeft het goed gedaan als vervanger van Viergever. Hij is een volwaardige speler van het eerste elftal."