ANP Groningen trekt Te Wierik van Heracles aan

GRONINGEN - FC Groningen heeft in Mike te Wierik zijn eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De 24-jarige verdediger van Heracles Almelo tekent een contract voor drie jaar in Groningen, maakte zijn toekomstige club woensdag bekend. Te Wierik moet nog wel medisch worden gekeurd.

Door ANP - 8-3-2017, 19:17 (Update 8-3-2017, 19:17)

Te Wierik is aan zijn zevende seizoen bezig bij Heracles. ,,Een ervaren speler dus'', verklaart manager technische zaken Peter Jeltema van FC Groningen de keuze voor de Heraclied. ,,Hij is bovendien op twee posities inzetbaar: rechts centraal in de verdediging en als rechtervleugelverdediger.''

Het contract van Te Wierik in Almelo loopt aan het einde van dit seizoen af. De verdediger is daardoor transfervrij.

,,FC Groningen en Heracles zijn vergelijkbare clubs als het gaat om normaal doen en de mouwen opstropen. Dat past wel bij mij'', legt Te Wierik zijn overstap uit.