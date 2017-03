Mings aangepakt na 'clash' met Ibrahimovic

LONDEN - Bournemouth-verdediger Tyrone Mings is door de Engelse voetbalbond FA voor vijf duels geschorst, nadat hij in het afgelopen weekeinde met zijn noppen op het hoofd van Zlatan Ibrahimovic landde. De spits van Manchester United, die later met een 'elleboog' reageerde, werd eerder al voor drie wedstrijden uitgesloten.

Door ANP - 8-3-2017, 18:39 (Update 8-3-2017, 18:39)

Het incident ontging de scheidsrechter, maar televisiebeelden spraken boekdelen. Bournemouth zei teleurgesteld te zijn in de maatregel tegen Mings, die volgens de club doorgaans van onbesproken gedrag is. In 75 wedstrijden als prof werd hij nog nooit van het veld gestuurd. Zijn laatste gele kaart ontving hij in april 2015.

Bournemouth gaf aan de uitspraak te gaan bestuderen. Ibrahimovic heeft zijn straf geaccepteerd. De Zweed mist onder andere de kwartfinale van de FA Cup, komende maandag tegen Chelsea.

De wedstrijd op Old Trafford eindigde zaterdag in 1-1.