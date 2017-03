Voetbalsters nipt langs Japan op Algarve Cup

SAO JOAO DA VENDA - De Nederlandse voetbalsters hebben de Algarve Cup als vijfde afgesloten. In de wedstrijd om de vijfde plaats werd Japan met 3-2 verslagen. Vivianne Miedema besliste de wedstrijd in de blessuretijd met een frommelgoal.

Door ANP - 8-3-2017, 18:05 (Update 8-3-2017, 18:05)

Nederland begon veel beter aan de wedstrijd en kwam via Anouk Dekker op voorsprong. De Japanse keepster tastte mis bij een corner en een verdedigster van de Aziatische ploeg kaatste de bal per ongeluk naar Dekker die de bal binnenschoot. In de achttiende minuut werd het vervolgens ook 2-0. Nu was het Lieke Martens die een voorzet van de rechterkant raak schoot.

Toch moest Nederland ook direct een tegenslag incasseren. Vlak na de 2-0 maakte Japan de aansluitingstreffer. Kumi Yokoyama schoot van grote afstand fraai binnen. Na een uur kreeg Mandy van den Berg haar tweede gele kaart en werd het tegenhouden voor Oranje. Dat lukte tot een kwartier voor tijd toen Sheila van den Bulk een eigen doelpunt maakte.

Terwijl iedereen al op de strafschoppen rekende, besliste Miedema de wedstrijd alsnog. Ze dribbelde langs drie Japanse verdedigers en schoot de bal via de paal binnen.