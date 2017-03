EK 2024 in Duitsland of Turkije

ANP EK 2024 in Duitsland of Turkije

ZÜRICH - Het Europees kampioenschap voetbal van 2024 wordt gehouden in Duitsland of Turkije. De overkoepelende instantie UEFA liet woensdag weten dat er zich verder geen kandidaten hebben aangemeld. De inschrijvingstermijn liep op 3 maart af.

Door ANP - 8-3-2017, 17:37 (Update 8-3-2017, 18:13)

Denemarken, Noorwegen, Finland en Zweden hadden een gezamenlijk 'bid' aangekondigd, maar hebben dat niet doorgezet. De UEFA beslist september volgend jaar waar het EK wordt gespeeld.

In Turkije werd nog nooit een eindronde van een internationale titelstrijd gehouden. Het land deed samen met Griekenland een vergeefse gooi naar het EK van 2008. In 2012 deed het land zelf een nieuwe poging, maar opnieuw zonder succes. Vervolgens meldde Turkije zich voor het EK van 2020, maar besloot de UEFA dat evenement over meerdere landen te verspreiden.

Ervaring

Duitsland heeft wel ervaring. In West-Duitsland werd het WK van 1974 gehouden en het EK van 1988, met Nederland als winnaar. In het weer verenigde Duitsland vond in 2006 het WK plaats.

,,Het is duidelijk dat we twee zeer sterke kandidaten hebben'', verklaarde de UEFA. ,,We kunnen nu al zeggen dat het een moeilijke beslissing gaat worden.''

Yildirim Demiroren, voorzitter van de Turkse voetbalbond, gaf aan optimistisch te zijn. ,,In de laatste jaren hebben we veel nieuwe stadions gebouwd en bestaande accommodaties gerenoveerd. Daarmee zijn we toonaangevend in de wereld. Turkije is er klaar voor.''