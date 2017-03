Feyenoord kampt met blessures

ANP Feyenoord kampt met blessures

ROTTERDAM - In de aanloop naar het competitieduel van zondag met AZ heeft Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst de nodige twijfelgevallen in zijn selectie. Woensdag ontbraken er zes spelers tijdens de groepstraining, van wie doelman Brad Jones zelfs volledig afwezig was. De Australiër heeft een wond aan zijn onderbeen, die na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam is gaan ontsteken. Jones onderging woensdag een onderzoek in het ziekenhuis.

Door ANP - 8-3-2017, 14:54 (Update 8-3-2017, 14:54)

Ook Bilal Basaçikoglu (enkel), Eljero Elia (enkel en kuit), Nicolai Jørgensen (enkel) Terence Kongolo (verrekking in bovenbeen) en Marko Vejinovic (knie) verschenen woensdag niet op het trainingsveld. Zij werkten binnen aan hun herstel. Pas later in de week moet blijken of het zestal beschikbaar is voor de koploper in de thuiswedstrijd tegen AZ.