Triest einde voetballoopbaan Fritz dreigt

BREMEN - Voor voormalig Duits international Clemens Fritz dreigt een treurig einde van zijn loopbaan. De 36-jarige verdediger van Werder Bremen heeft zaterdag in het competitieduel met Darmstadt een enkelblessure opgelopen die hem mogelijk de rest van het seizoen kost. Dat meldde zijn club woensdag nadat de aanvoerder was geopereerd. ,,Zijn seizoen is waarschijnlijk beëindigd, we moeten ervan uit gaan dat hij drie maanden nodig heeft voor herstel'', liet technisch directeur Frank Baumann weten.

Door ANP - 8-3-2017, 14:25 (Update 8-3-2017, 14:25)

Dat zou extra sneu zijn omdat Fritz onlangs aankondigde na dit seizoen te willen stoppen met voetballen. Dat voornemen had hij een jaar geleden ook, maar toen verlengde de 22-voudig international zijn contract bij Werder alsnog met een jaar. ,,We hebben het er nog niet over gehad'', verklaarde Baumann. ,,Hij moet nu even bijkomen en dan gaan we in alle rust de toekomst bespreken.''