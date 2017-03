Chapecoense wint bij internationale rentree

MARACAIBO - Het eerste internationale optreden van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense na de vliegramp waarbij vorig jaar negentien spelers omkwamen, is geëindigd in een overwinning. De ploeg versloeg dinsdag in de Copa Libertadores in een uitwedstrijd het Venezolaanse Atlético Zulia met 2-1.

Door ANP - 8-3-2017, 9:17 (Update 8-3-2017, 9:17)

De ploeg werd door de fans van de thuisclub met applaus begroet. Door de zege nam 'Chape' meteen de leiding in groep 7 in de Copa Libertadores. Eind november was de club betrokken bij een vliegtuigongeluk toen het op weg was naar het Colombiaanse Medellin voor het eerste duel in de finale van de Copa Sudaméricana. In totaal kwamen 71 mensen om, onder wie negentien spelers en 24 begeleiders van de Braziliaanse club. Het vliegtuig stortte kort voor de landing neer door gebrek aan brandstof. Drie spelers overleefden de crash.