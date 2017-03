Dieptepunten voor Arsenal

ANP Dieptepunten voor Arsenal

LONDEN - Arsenal heeft dinsdagavond in de Champions League door de tweede nederlaag van 1-5 tegen Bayern München een negatief record in het Engelse voetbal gevestigd. Nooit eerder verloor volgens databureau Gracenote een Engelse ploeg in het Europese clubvoetbal met een hogere, opgetelde score (2-10).

Door ANP - 7-3-2017, 23:54 (Update 7-3-2017, 23:54)

Voor de ploeg van de geplaagde coach Arsène Wenger was het de zevende teloorgang op rij in de achtste finales van de Champions League. Arsenal is daarmee de eerste club ooit die in zeven opeenvolgende seizoenen in deze fase van het kampioenenbal strandt.

Arsenal kreeg in het Emirates Stadium, waar de Londense club sinds 2006 speelt, nooit eerder vijf goals tegen (in alle competities). De laatste keer dat de 'Gunners' in een thuiswedstrijd vijf treffers moesten incasseren was in november 1998 tegen Chelsea in de League Cup (0-5).