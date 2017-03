Robben baalt van eerste helft

LONDEN - Arjen Robben toonde zich dinsdagavond in Londen weer eens een ware prof. De aanvaller van Bayern München staarde zich niet blind op de tweede royale zege op Arsenal (1-5) in de achtste finales van de Champions League. ,,We waren er zó voor gewaarschuwd, maar in de eerste helft waren we absoluut niet bij de les'', mopperde de international, die in de 68e minuut voor 1-2 zorgde en kort daarna werd gewisseld.

Door ANP - 7-3-2017, 23:34 (Update 7-3-2017, 23:34)

Bij de rust leidde Arsenal nog met 1-0. Na een rode kaart voor Laurent Koscielny en een trefzekere strafschop van Robert Lewandowski (1-1) liep Bayern alsnog simpel weg van de ontredderde thuisploeg. ,,Arsenal streed voor de laatste kans en we wisten dat we onder druk zouden komen'', legde Robben uit.

,,Maar na de rust waren we pas echt wakker. Na onze gelijkmaker hebben we deze wedstrijd nog wel goed afgemaakt. We zullen in de kwartfinales echter beter voor de dag moeten komen.''

Robben maakte zijn 29e goal in de Champions League, evenveel als Patrick Kluivert en Roy Makaay. Ruud van Nistelrooij is de Nederlandse CL-topscorer met 56 treffers.