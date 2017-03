Opnieuw blamage voor Arsenal tegen Bayern

ANP Opnieuw blamage voor Arsenal tegen Bayern

LONDEN - Arsenal heeft dinsdag opnieuw een kansloze nederlaag geleden tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Na de afstraffing in Duitsland (5-1) ging de ploeg van de geplaagde Arsene Wenger voor eigen publiek in Londen met dezelfde cijfers onderuit.

Door ANP - 7-3-2017, 22:44 (Update 7-3-2017, 22:58)

In de eerste helft probeerde Arsenal het nog wel. De ploeg kwam op voorsprong door een doelpunt van Theo Walcott. Maar na een rode kaart voor Laurent Koscielny en een benutte strafschop van Robert Lewandowski ging het helemaal mis bij de Engelsen.

Robben maakte er 2-1 en daarna gebruikten de Duitsers Arsenal als speelbal. Een doelpunt van Douglas Costa en twee treffers van Arturo Vidal leidden opnieuw tot een beschamende uitslag van Arsenal op het hoogste Europese niveau. Bayern München mag zich voor de zesde keer op rij gaan opmaken voor de strijd om de kwartfinales.

Ruime cijfers

Arsenal had een wonder nodig opnieuw een uitschakeling in de achtste finales af te wenden. Bayern München is weer aan een uitstekend seizoen bezig en bij Arsenal neemt de druk op Wenger en daardoor de onrust per week toe. De kansloze nederlaag in Duitsland kwam al hard aan bij de fans. Zaterdag ging de ploeg ook al onderuit tegen Liverpool.

Arsenal toonde dinsdagavond wel de wil om met ruime cijfers te winnen. Wenger kreeg bij de warming-up nog wel een tegenvaller te verwerken. Danny Welbeck moest ziek aan de kant blijven. Maar zijn team ging meteen vol in de aanval. Dit leek te resulteren in een snelle treffer van Walcott, maar doelman Manuel Neuer greep uitstekend in. Vlak daarna kreeg Olivier Giroud, de vervanger van Welbeck, een kans, maar hij kopte net naast. In de 20e minuut was het dan toch raak via Walcott.

In de tweede helft nam Arsenal meteen weer het initiatief. Giroud leek de 2-0 binnen te koppen, maar zijn inzet ging over. De strafschop en de rode kaart zorgden voor de ommekeer. Met zijn treffer maakte Robben (1-2) een einde aan alle Engelse hoop. Met nog eens drie treffers werd het opnieuw een zeer pijnlijke afstraffing voor Wenger en zijn dolende ploeg.