Real Madrid klopt Napoli weer met 3-1

ANP Real Madrid klopt Napoli weer met 3-1

NAPELS - Real Madrid heeft voor het zevende opeenvolgende seizoen de kwartfinales in de Champions League bereikt. De titelverdediger versloeg dinsdagavond Napoli ook in Italië met 3-1. De thuiswedstrijd won de 'Koninklijke' vorige maand met dezelfde cijfers.

Door ANP - 7-3-2017, 22:44 (Update 7-3-2017, 22:58)

Het offensieve en kansrijke Napoli deed zichzelf met een ruststand van 1-0 (doelpunt Dries Mertens) tekort. In de tweede helft besliste aanvoerder Sergio Ramos het duel binnen een kwartier met twee rake kopballen, waarbij de tweede nog werd verlengd door Mertens.

Napoli verspeelde na de pauze de kans om zich voor de eerste keer in de clubhistorie te plaatsen voor de laatste acht op het kampioenenbal. In de extra tijd zorgde invaller Alvaro Morata voor 1-3.

Spelen

De return in Stadio San Paolo begon met een opvallend feit: de Italiaanse thuisploeg speelde met meer Spanjaarden in het basisteam dan de Madrileense club (drie tegen twee). Napoli had onder anderen ook een Belg in de gelederen en juist deze Rode Duivel ontpopte zich in de eerste helft als een ware plaag voor Real Madrid.

Als een jong veulen dartelde Dries Mertens door de Spaanse achterhoede. De speelse aanvaller, die zaterdag tegen AS Roma al twee keer had gescoord (2-1), was niet te houden. In de 24e minuut brak de voormalige spits van AGOVV, FC Utrecht en PSV aan de linkerkant door waarna hij doeltreffend uithaalde, 0-1.

Wakker

Het wakker geschrokken Real Madrid leek vrijwel meteen terug te slaan. Cristiano Ronaldo schoot echter vanuit een moeilijke hoek, die hij zelf had opgezocht, op de paal. In de 37e minuut was het weer Mertens die voor grote commotie zorgde onder de vurige 'tifosi' van Napoli. Vanuit de draai knalde hij op zijn beurt op de paal.

Na de pauze zorgde Ramos snel voor veel minder spanning bij coach Zinédine Zidane. De ervaren verdediger kopte eerst raak uit een hoekschop van Toni Kroos (1-1). Kort daarna scoorde hij opnieuw met het hoofd, via Mertens, en weer was Kroos de aangever (1-2). Daarna was het verzet van Napoli gebroken. Ook Arek Milik (ex-Ajax) vormde als invaller geen bedreiging meer voor Real Madrid, dat via Morata ook nog op 1-3 kwam.