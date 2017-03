Bayern met Robben en Neuer

ANP Bayern met Robben en Neuer

LONDEN/NAPELS - Bayern München begint dinsdagavond in Londen met aanvaller Arjen Robben in het basisteam aan de return tegen Arsenal in de Champions League. Ook doelman Manuel Neuer treedt met de Duitse kampioen aan. Hij had de afgelopen dagen wat last van zijn rug. Aanvaller Thomas Müller is reserve.

7-3-2017

Bayern München won de eerste wedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales met 5-1. Bij de Engelse ploeg neemt Mesut Özil plaats op de bank. De Duitse spelmaker is nog niet helemaal hersteld van een griepje.

Bij Real Madrid, dat in Italië tegen Napoli een voorsprong van 3-1 verdedigt, zijn Cristiano Ronaldo en Gareth Bale van de partij. De twee aanvallers ontbraken in de voorgaande competitiewedstrijd zaterdag tegen Eibar (4-1). Ronaldo was voor dat duel licht geblesseerd, Bale geschorst. Centrale verdediger Raphael Varane ontbreekt door een dijbeenblessure.

Napoli treedt met buitenspeler Dries Mertens aan. De Belgische international viel zaterdag geblesseerd uit in de topper tegen AS Roma (2-1). In dat duel kwam hij nog wel twee keer tot scoren.