ANP Guerreiro onzeker bij Borussia Dortmund

DORTMUND - Coach Thomas Tuchel van Borussia Dortmund kan woensdagavond in de return tegen Benfica in de Champions League waarschijnlijk geen beroep doen op verdediger Raphael Guerreiro. De Portugese international heeft last van een dijbeenblessure. Guerreiro liet dinsdag de afsluitende training aan zich voorbijgaan. ,,Het is zeer twijfelachtig of hij kan spelen'', liet Tuchel weten.

Door ANP - 7-3-2017, 18:40 (Update 7-3-2017, 18:40)

Borussia Dortmund moet het in de tweede wedstrijd in de achtste finales van de Champions League sowieso doen zonder aanvaller Marco Reus. De Duitse international viel zaterdag in het spectaculaire thuisduel met Bayer Leverkusen (6-2) uit met een spierblessure.

Dortmund moet woensdag voor eigen publiek een achterstand van 0-1 goedmaken tegen de Portugezen. ,,Dat gaan we doen met aanvallend voetbal waarmee we ons trouwe publiek in vervoering willen brengen'', kondigde Tuchel aan.