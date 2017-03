Feyenoord heeft technische staf rond

Feyenoord heeft technische staf rond

ROTTERDAM - Feyenoord heeft de technische staf voor volgend seizoen al rond. In navolging van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, zijn assistent Jan Wouters en spitsentrainer Roy Makaay kreeg ook keeperstrainer Khalid Benlahsen te horen dat hij mag blijven. De club besloot de optie in het contract van Benlahsen te lichten, waardoor hij ook volgend seizoen vastligt. Benlahsen volgde afgelopen zomer de naar Everton vertrokken Patrick Lodewijks op als keeperstrainer.

Door ANP - 7-3-2017, 12:37 (Update 7-3-2017, 12:37)

Van Bronckhorst verlengde eerder zijn contract tot medio 2019, Wouters en Makaay tot de zomer van 2018. Dan loopt ook de verbintenis van assistent Jean-Paul van Gastel af.

,,We hebben veel vertrouwen in alle leden van de huidige technische staf, dus het is prettig dat we hen allemaal in een vroeg stadium hebben kunnen vastleggen voor volgend seizoen'', zei technisch directeur Martin van Geel dinsdag.