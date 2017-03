Kuipers en Makkelie gaan Europa in

NYON - De Nederlandse scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie komen donderdagavond in actie in de Europa League. De Europese voetbalbond UEFA heeft Kuipers aangesteld voor de Duitse confrontatie tussen Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach in Gelsenkirchen. Het betekent voor Kuipers zijn 120e internationale wedstrijd. Makkelie leidt in Griekenland het duel tussen Olympiakos Piraeus en de Turkse club Besiktas, waarvoor Ryan Babel speelt.

Door ANP - 7-3-2017, 10:55 (Update 7-3-2017, 10:55)

Kuipers krijgt onder anderen Serdar Gözübüyük en Pol van Boekel mee naar Duitsland, Makkelie heeft in de Griekse havenstad Piraeus hulp van Kevin Blom en Jochem Kamphuis op de achterlijnen. Beide wedstrijden in de achtste finales van de Europa League beginnen donderdag om 21.05 uur.