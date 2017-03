Voetbalbaas El Salvador acht jaar in de cel

SAN SALVADOR - Een oud-voetbalbaas van El Salvador wiens naam wordt genoemd in het grootschalige corruptieschandaal bij de FIFA, moet in eigen land acht jaar de gevangenis in. Reynaldo Vasquez, die tussen 2009 en 2010 de voetbalbond van El Salvador leidde, werd maandag veroordeeld voor arbeidsfraude. Hij zou als eigenaar van een grote beddenzaak jarenlang te weinig premies hebben afgedragen voor zijn ruim tweehonderd werknemers.

Door ANP - 7-3-2017, 8:05 (Update 7-3-2017, 8:05)

De naam van Vasquez dook twee jaar geleden op in het onderzoek van de Amerikaanse justitie naar corruptie bij wereldvoetbalbond FIFA. Hij zou zichzelf hebben verrijkt met de verkoop van tv-rechten voor WK-kwalificatiewedstrijden. Vasquez behoort tot de zestien verdachten die bij elkaar 200 miljoen dollar aan steekpenningen zouden hebben aangenomen.

El Salvador heeft voorlopig niet voldaan aan het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten.