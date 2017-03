Alavés houdt Sevilla op gelijkspel

ANP Alavés houdt Sevilla op gelijkspel

VITORIA-GASTEIZ - Sevilla is maandagavond verder achterop geraakt bij FC Barcelona en Real Madrid in de Spaanse La Liga. De nummer drie van de ranglijst kwam in de uitwedstrijd bij Deportivo Alavés niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 6-3-2017, 22:48 (Update 6-3-2017, 22:48)

Wissam Ben Yedder bracht Sevilla nog wel op voorsprong (0-1). Aleksandar Katai maakte een kwartier voor het einde gelijk voor de thuisploeg (1-1).

Sevilla heeft nu vier punten minder dan koploper Barcelona. De achterstand op Real bedraagt drie punten. Real heeft nog wel een duel minder dan Barcelona en Sevilla gespeeld.