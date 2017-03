Koploper Griekse competitie ontslaat trainer

ANP Koploper Griekse competitie ontslaat trainer

ATHENE - De Griekse club Olympiakos Piraeus heeft coach Paulo Bento maandag verrassend ontslagen. Hoewel de ploeg nog steeds koploper is in de Griekse competitie, leed Olympiakos in de afgelopen periode drie nederlagen op rij. Reden voor de club om niet met Bento verder te gaan.

Door ANP - 6-3-2017, 21:28 (Update 6-3-2017, 21:28)

Olympiakos is nog koploper met een voorsprong van zes punten op de nummer twee Panionios. De 47-jarige Portugees was sinds augustus vorig jaar de coach van het eerste elftal.