ANP Neuer kan met Bayern tegen Arsenal spelen

LONDEN - Manuel Neuer verdedigt dinsdagavond ondanks rugklachten het doel van Bayern München in de uitwedstrijd bij Arsenal. Dat verklapte trainer Carlo Ancelotti maandagavond op een persconferentie in Londen. ,,Hij kan voor 100 procent zeker in actie komen'', stelde de oefenmeester.

Door ANP - 6-3-2017, 20:14 (Update 6-3-2017, 20:14)

Ancelotti deed niet geheimzinnig in de aanloop naar de return tussen beide ploegen in de achtste finale van de Champions League. ,,Rafinha start als rechtsback en vervangt de geschorste Philipp Lahm'', zei hij. De ontspannen houding van de trainer van Arjen Robben bij de kampioen van Duitsland had waarschijnlijk alles te maken met de afloop van de eerste ontmoeting tussen beide clubs in München. In dat duel vernederde Bayern het bezoekende Arsenal met maar liefst 5-1. ,,Dus ze zullen nu wel gaan aanvallen en snel proberen te scoren'', vermoedde Ancelotti.