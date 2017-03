Napoli rekent op Mertens

NAPELS - Dries Mertens kan dinsdagavond waarschijnlijk voor Napoli uitkomen tijdens de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. ,,Ik denk wel dat hij kan spelen'', blikte trainer Maurizio Sarri van de Italiaanse club maandag vooruit.

Door ANP - 6-3-2017, 19:53 (Update 6-3-2017, 19:53)

Mertens viel zondag geblesseerd uit tijdens de topper tegen AS Roma. Daarvoor had hij met twee doelpunten een groot aandeel in de uiteindelijke zege van Napoli (2-1). De club uit Napels moet tegen Real ook minimaal tweemaal scoren. Want de titelverdediger in de Champions League won in Madrid al met 3-1 van de huidige nummer drie van de Serie A. ,,De druk ligt bij Real'', zei Sarri. ,,Zij wonnen vorig seizoen de Champions League, dus zij zijn favoriet. Maar voor eigen publiek in Napels zijn we soms tot veel in staat.''