Ibrahimovic moet vrezen voor schorsing

LONDEN - Zlatan Ibrahimovic moet vrezen voor een schorsing. De Engelse voetbalbond heeft maandag een onderzoek ingesteld naar een vermeende elleboogstoot van de Zweed. De spits trof zaterdag tegenstander Tyrone Mings van Bournemouth hard in zijn gezicht.

Door ANP - 6-3-2017, 16:26 (Update 6-3-2017, 16:26)

Scheidsrechter Kevin Friend nam de elleboogstoot van Ibrahimovic niet waar. Het had er alles van weg dat de spits wraak nam op Mings, die even daarvoor op zijn hoofd was gaan staan. De FA heeft ook een onderzoek naar Mings ingesteld. Beide voetballers hebben tot dinsdag 18.00 uur de tijd om hun acties uit te leggen.

Ibrahimovic was zich na de wedstrijd van geen kwaad bewust. ,,Het was geen elleboogstoot. Mings sprong gewoon tegen mijn elleboog aan'', zei hij.