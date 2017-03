Knieblessure Bruma valt mee

ANP Knieblessure Bruma valt mee

WOLFSBURG - De knieblessure van Jeffrey Bruma blijkt mee te vallen. Een MRI-scan toonde maandag aan dat zijn linkerknieband verrekt is en dat VfL Wolfsburg de Nederlandse verdediger 'slechts' drie tot vier weken moet missen. Een operatie is niet nodig, liet de Duitse club weten. Bruma viel zaterdag uit in het duel met FSV Mainz 05 (1-1). Andries Jonker, de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg, vreesde Bruma lang te moeten missen.

Door ANP - 6-3-2017, 16:13 (Update 6-3-2017, 16:13)

De blessure van de verdediger is wel slecht nieuws voor Danny Blind. De bondscoach van het Nederlands elftal mist op 25 maart ook al de geblesseerde Virgil van Dijk in het belangrijke uitduel in de WK-kwalificatie met Bulgarije. Bruma en Van Dijk vormden de laatste interlands vaak een duo centraal in de defensie bij Oranje.

De 25-jarige Bruma stelde maandag dat hij ,,geluk'' heeft gehad. ,,Het had veel slechter voor me uit kunnen pakken.''