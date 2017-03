Monaco scoort weer vier keer en vestigt record

MONACO - AS Monaco heeft zondag in de Franse voetbalcompetitie opnieuw een ruime overwinning behaald. De koploper zette FC Nantes met 4-0 aan de kant en vestigde een record. Na 28 wedstrijden heeft Monaco al 82 keer gescoord. In het seizoen 1977/1978 scoorde Monaco, dat toen de landstitel behaalde, de gehele competitie 79 maal. Monaco heeft na zondag nog tien wedstrijden te spelen.

Door ANP - 5-3-2017, 23:08 (Update 5-3-2017, 23:08)

De achtervolgers Paris Saint-Germain en Olympique Nice pakten zaterdag ook drie punten, zodat de onderlinge verschillen bovenin gelijk blijven. Monaco heeft drie punten meer dan de twee overgebleven concurrenten in de strijd om het kampioenschap. Paris Saint-Germain versloeg, vier dagen voor de return in de Champions League tegen FC Barcelona, Nancy met 1-0 en Nice was met 1-0 te sterk voor Dijon.

De achttienjarige aanvaller Kylian Mbappe scoorde zondag twee keer voor Monaco. De andere treffers kwamen op naam van Fabinho (strafschop) en aanvoerder Valere Germain.