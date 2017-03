Immobile helpt Lazio aan zege bij Bologna

ANP Immobile helpt Lazio aan zege bij Bologna

BOLOGNA - Lazio is in de Italiaanse voetbalcompetitie naar de vierde plaats gestegen. Het team van trainer Simone Inzaghi behaalde zondag in de uitwedstrijd tegen Bologna de derde zege op rij: 0-2. Ciro Immobile maakte in de negende en 74e minuut de doelpunten. De spits staat nu op zestien competitietreffers dit seizoen.

Door ANP - 5-3-2017, 22:45 (Update 5-3-2017, 22:45)

De Nederlanders Stefan de Vrij en Wesley Hoedt vormden opnieuw het centrale verdedigingsduo bij Lazio, dat profiteerde van het puntenverlies van Atalanta tegen Fiorentina (0-0). Lazio heeft nu 53 punten en is vierde. Atalanta (52 punten), Internazionale (51 punten) en AC Milan (50 punten) volgen op kleine afstand.