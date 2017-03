Topal redt Fenerbahçe in blessuretijd

ISTANBUL - Fenerbahçe heeft zondag eindelijk weer een wedstrijd in de Turkse voetbalcompetitie gewonnen. Tegen Osmanlispor scheelde het niet veel of het team van trainer Dick Advocaat had voor de vijfde keer op rij punten verspeeld. Op aangeven van Oranje-international Jeremain Lens maakte Mehmet Topal in de 91e minuut het winnende doelpunt: 1-0.

Door ANP - 5-3-2017, 20:24 (Update 5-3-2017, 20:24)

Fenerbahçe nam door de late zege de derde plek over van Galatasaray. De club van Wesley Sneijder en Nigel de Jong speelt maandag pas.

Lens kreeg een basisplek van Advocaat. Robin van Persie viel halverwege de tweede helft in. Gregory van der Wiel ontbrak in de selectie. Bij Osmanlispor deed Adam Maher, oud-speler van AZ en PSV, de gehele wedstrijd mee. De middenvelder kreeg een gele kaart.